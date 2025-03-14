Інтерфакс-Україна

Події

19:45 14.03.2025

Макрон поговорив із Зеленським і Стармером: Російська агресія повинна припинитись і тактика затягування теж

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Макрон поговорив із Зеленським і Стармером: Російська агресія повинна припинитись і тактика затягування теж

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Сьогодні говорив з президентом Зеленським, потім з прем'єр-міністром Стармером після прогресу, досягнутого на зустрічі між Сполученими Штатами та Україною в Джидді у вівторок», - написав Макрон у соцмережі Х.

«Тепер Росія має прийняти пропозицію США та України щодо 30-денного припинення вогню. Російська агресія в Україні повинна припинитися. Звірства мають припинитися. І тактика затягування теж», - заявив президент Франції.

Він нагадав, що у вівторок на зустрічі в Парижі зібралися близько сорока начальників штабів армій.

«Завтра ми продовжимо працювати над посиленням підтримки України і міцного і тривалого миру, провівши відеоконференцію з прем'єр-міністром Стармером, президентом Зеленським і всіма нашими партнерами», - йдеться у дописі Макрона.

 

Теги: #франція #лідери #британія

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