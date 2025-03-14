Інтерфакс-Україна

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19:08 14.03.2025

Країни Європи мають бути залучені до мирного процесу, а переговорам мають передувати безпекові гарантії для України - Єрмак

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Країни Європи мають бути залучені до мирного процесу, а переговорам мають передувати безпекові гарантії для України - Єрмак
Фото: сайт Президента України

Безпекові гарантії для України мають передувати будь-яким переговорам щодо встановлення миру, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-переговорів з радниками з питань національної безпеки і дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії і Швеції.

"Будь-яким переговорам щодо встановлення справедливого миру в Україні мають передувати надійні безпекові гарантії для України. Це є засадою довготривалого миру в Європі та вагомим елементом стримування збройної агресії проти незалежної держави", – наголосив він.

Як повідомляється на сайті президента України у п'ятницю, Єрмак підкреслив незмінну позицію України стосовно того, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу, та відзначив вагому роль країн Північної Європи та Балтії в ньому.

"Дякую всім вашим країнам за вагому допомогу, передусім військову. Розраховуємо на її розширення з метою зміцнення України та нашої колективної європейської безпеки", - додав він.

 

Теги: #єрмак #безпека #гарантії

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