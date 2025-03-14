Інтерфакс-Україна

Події

18:42 14.03.2025

Центр гуманітарного розмінування змінить принцип проведення розмінування

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Центр гуманітарного розмінування змінить принцип проведення розмінування

Центр гуманітарного розмінування буде ділити великі ділянки на частини по 200 гектарів, щоб залучити більше операторів та пришвидшити повернення земель до використання, повідомило Міністерство економіки за результатами зустрічі урядових структур у сфері протимінної діяльності з операторами ПМД.

Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда під час зустрічі заявив, що ЦГР дробитиме великі ділянки для закупівлі послуг із розмінування агроземель. Це дозволить пришвидшити очищення земель та залучити більшу кількість операторів до розмінування.

Він пояснив, що якщо фермер подасть заявку на очищення, наприклад, однієї тисячі гектарів, ЦГР оголосить у системі Prozorro пʼять закупівель по 200 гектарів.

"Ми за пів року роботи державної програми компенсації вартості розмінування агроземель зрозуміли, що великі ділянки на торгах – це не оптимальне рішення. На такий аукціон може прийти лише обмежена кількість операторів, які повинні мати спроможність виконати подібну роботу. Крім того, кошти будуть перераховані лише після очищення ділянки, яке, залежно від площі, може тривати пів року і більше. Весь цей час оператор змушений оплачувати вартість робіт з власної кишені. Тому рішення дробити великі ділянки на площі до 200 гектарів виглядає оптимальним", – сказав Байда.

Він також нагадав, що Центр спростив участь в аукціонах на закупівлю послуг з розмінування операторам, які поки не мають належного досвіду. Вони можуть змагатися за право розміновувати ділянки до 50 гектарів.

За інформацією начальника Центру протимінної діяльності Євгенія Бірюкова, вже зараз ведеться інспекція на 14 ділянках, які розміновували оператори. Якщо оцінка буде позитивною, то вже впродовж найближчих кількох місяців до експлуатації повернуть понад 3500 гектарів територій.

 

Теги: #розмінування #мінекономіки #пмд

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