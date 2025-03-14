Інтерфакс-Україна

Події

17:37 14.03.2025

Переговори по угоді щодо мінералів закриті, Україна чекає від США дати підписання – Стефанішина

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Переговори по угоді щодо мінералів закриті, Україна чекає від США дати підписання – Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина підтвердила готовність України підписати угоду щодо мінеральних ресурсів з США будь-коли, зазначивши завершення переговорів щодо її тексту.

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли", – сказала вона журналістам в кулуарах Саміта експортерів Forbes в Києві у пятницю.

Теги: #стефанішина

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