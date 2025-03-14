Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, і проінформував його про перемовини у Джидді.

"Провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і подякував за молитви за нашу державу, наших людей і наше майбутнє, особливо цими днями й тижнями. Український народ дуже цінує духовну підтримку Його Всесвятості", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Під час розмови президент розповів про переговори української та американської команд у Джидді.

"Ми підтримали пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші у небі, на морі та на суші. Серед перших кроків до справедливого й тривалого миру також має бути звільнення військовополонених, цивільних і повернення депортованих українських дітей", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Україна і весь світ хочуть миру, тільки Росія не готова закінчувати війну та шукає умови для її продовження. "Ми маємо робити кроки до миру й тиснути на єдину причину, через яку війна досі триває", - додав президент.

Він подякував Варфоломію за готовність докласти зусиль заради миру.