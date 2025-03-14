Інтерфакс-Україна

Події

12:31 14.03.2025

Сибіга: Ми вже приступили до формування національної команди, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю можливого перемир'я

2 хв читати
Сибіга: Ми вже приступили до формування національної команди, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю можливого перемир'я

Україна вже фактично приступила до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для контролю можливого 30-денного перемир'я, що є дуже складним процесом, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Україна надзвичайно відповідально ставиться до своїх рішень. Одразу після повернення з Джидди переговорна команда доповіла президенту Зеленському щодо результатів зустрічі з американською стороною, з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку. Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес”, - сказав він на спільній пресконференції з австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер у Києві в п’ятницю.

Міністр нагадав, що лінія фронту на сьогодні з щоденними боями становить понад 1300 кілометрів Він підкреслив, що Україна має негативний досвід в рамках мінського процесу, коли Росією неодноразово порушувалися режими припинення вогню. Він нагадав, що порушень було 25. Глава МЗС наголосив, що для уникнення можливих провокацій з російського боку потрібно бути готовим.

“Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі, майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакету безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться, і команда активно над цим працює”, - повідомив він.

Теги: #команда #перемиря #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 13.03.2025
Жовква: Україна готова до миру, зараз м’яч на полі російської сторони

Жовква: Україна готова до миру, зараз м’яч на полі російської сторони

19:55 13.03.2025
Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

19:54 13.03.2025
Сибіга провів зустріч з міністром торгівлі та міністром сільського і лісового господарства Туреччини

Сибіга провів зустріч з міністром торгівлі та міністром сільського і лісового господарства Туреччини

18:55 13.03.2025
Стратегія РФ буде cпрямована на звинувачення України в їхніх же порушеннях – ЦПД щодо заяви Путіна про перемир’я

Стратегія РФ буде cпрямована на звинувачення України в їхніх же порушеннях – ЦПД щодо заяви Путіна про перемир’я

18:33 13.03.2025
Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

11:03 13.03.2025
Рада викликала на засідання главу МЗС щодо переговорів у Саудівській Аравії

Рада викликала на засідання главу МЗС щодо переговорів у Саудівській Аравії

16:04 12.03.2025
Сибіга про удар РФ по цивільному судну з пшеницею для Алжиру: Це атака на глобальну продовольчу та морську безпеку

Сибіга про удар РФ по цивільному судну з пшеницею для Алжиру: Це атака на глобальну продовольчу та морську безпеку

12:25 12.03.2025
Сенатор США Грем: Якщо Росія відмовиться від перемир'я, ми повинні накласти на неї санкції

Сенатор США Грем: Якщо Росія відмовиться від перемир'я, ми повинні накласти на неї санкції

12:14 12.03.2025
Сибіга: Ми не хочемо "Мінська-3" чи "Ялти-2"

Сибіга: Ми не хочемо "Мінська-3" чи "Ялти-2"

11:17 12.03.2025
Глави МЗС України та Польщі обговорили у Варшаві спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України

Глави МЗС України та Польщі обговорили у Варшаві спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України

ВАЖЛИВЕ

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Глава МВС про вбивство активіста Ганула в Одесі: Є зачіпки, стрілець не був одягнутий у військову форму

Поліцейські встановлюють обставини вбивства активіста Ганула в центрі Одеси, глава МВС взяв справу під особистий контроль

ОСТАННЄ

Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

Київ передав партію допомоги для 72-ї ОМБр – Кличко

Угорщина зняла вето з продовження індивідуальних санкцій, отримавши натомість виключення чотирьох осіб зі списку, - джерело

Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Підтримка Австрією України залишається непохитною, зокрема її суверенітету і територіальної цілісністі - нова глава МЗС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА