Сибіга: Ми вже приступили до формування національної команди, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю можливого перемир'я

Україна вже фактично приступила до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для контролю можливого 30-денного перемир'я, що є дуже складним процесом, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Україна надзвичайно відповідально ставиться до своїх рішень. Одразу після повернення з Джидди переговорна команда доповіла президенту Зеленському щодо результатів зустрічі з американською стороною, з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку. Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес”, - сказав він на спільній пресконференції з австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер у Києві в п’ятницю.

Міністр нагадав, що лінія фронту на сьогодні з щоденними боями становить понад 1300 кілометрів Він підкреслив, що Україна має негативний досвід в рамках мінського процесу, коли Росією неодноразово порушувалися режими припинення вогню. Він нагадав, що порушень було 25. Глава МЗС наголосив, що для уникнення можливих провокацій з російського боку потрібно бути готовим.

“Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі, майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакету безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться, і команда активно над цим працює”, - повідомив він.