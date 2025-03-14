70% українців віддають перевагу українським виробникам — опитування Rakuten Viber

70% опитаних українців надають перевагу товарам вітчизняного виробництва, свідчать результати опитування Rakuten Viber.

"Rakuten Viber провів опитування, щоб дізнатись, чи підтримують українці українських виробників. 53% респондентів зазвичай купують українське, ще 17% — завжди віддають перевагу локальним брендам. Водночас для 8% опитаних походження товару не має значення", - йдеться у повідомленні Rakuten Viber, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Повідомляється, що в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 50 тисяч респондентів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, вибірка 50 тисяч респондентів. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.