Велика Британія надасть 2 мільярди фунтів стерлінгів кредиту союзницьким урядам для закупівлі зброї британського виробництва – ЗМІ

Велика Британія оголосила, що надасть кредити на загальну суму £2 млрд ($2,6 млрд) урядам країн-союзників для закупівель у британських оборонних компаній, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

"Це є останнім кроком європейської держави, спрямованим на збільшення інвестицій у військовий потенціал під тиском президента Дональда Трампа", - зазначає видання.

Обсяг прямого кредитування UK Export Finance буде збільшено з 8 до 10 мільярдів фунтів стерлінгів, а додаткові кошти будуть спрямовані на британські оборонні компанії, що експортують ракети, літаки і бронетехніку, йдеться в повідомленні Казначейства, отриманому Bloomberg електронною поштою.

Згідно із заявою, це підвищення стане центральним елементом майбутньої оборонно-промислової стратегії уряду.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-14/uk-boosts-defense-firms-with-2-billion-loans-for-allies?srnd=homepage-europe