Інтерфакс-Україна

Події

22:24 13.03.2025

З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

“Сьогодні держава-терорист завдала 76 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1043 дрони-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 41 спробу ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21971

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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