З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

“Сьогодні держава-терорист завдала 76 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1043 дрони-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 41 спробу ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21971