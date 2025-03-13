Зеленський підписав закон щодо надання реабілітаційних послуг військовим у спецзакладах освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо надання реабілітаційних послуг військовим у спеціальних закладах освіти (4250-IX), повідомила пресслужба Верховної Ради.

Як зазначається у повідомленні парламенту у телеграм у четвер, закон дозволяє спецзакладам загальної середньої освіти надавати реабілітаційні послуги особам з особливими освітніми потребами та іншим особам з порушеннями зору та/або слуху, зокрема з числа військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Закон спрямований на надання доступу для ширшого кола осіб до таких послуг на базі спеціальних закладів загальної середньої освіти та подальшу імплементацію міжнародних стандартів в галузі захисту прав осіб з інвалідністю.