Будівництво Дому Рона МакДональда на території "Охматдиту" може розпочатися наприкінці 2025 р.

Фото: надано пресслужбою McDonald's Україна

Містобудівна рада при департаменті містобудування й архітектури КМДА на засіданні 12 березня схвалила для подальшого проєктування варіант архітектурно-планувальних рішень будівництва на території НДСЛ «Охматдит» (вул. Чорновола В’ячеслава, 28/1) Дому Рональда МакДональда, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в пресслужбі McDonald`s Україна.

«Дослідження доводять: присутність батьків має вирішальне значення для одужання дітей. Саме тому наші програми створені, щоб допомагати сім’ям бути разом у складні часи. Завдяки програмі Дім Рональда МакДональда ми надаватимемо важливу підтримку щороку приблизно 2600 хворим дітям і їхнім рідним, що складе 36 тис безкоштовних ночівель у комфортних умовах поруч із дитиною», — зазначила директорка «Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні» Галина Соловей.

Уточнюється, що наступними кроками буде отримання вихідних даних та здійснення безпосередніх проєктних робіт з подальшим проходженням комплексної експертизи проєкту. Отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт та початок будівництва «Дому Рональда МакДональда» заплановані на 4 квартал 2025 року. Будівництво «Дому Рональда МакДональда», облаштування, а також подальше керування здійснюватиме благодійна організація «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні».

«Дім Рональда МакДональда» з орієнтовною площею 3,5 тис кв. м, на 50 кімнат планується на території найбільшої національної дитячої спеціалізованої лікарні України «Охматдит», де щороку проходять лікування понад 20 тис дітей з усієї країни й здійснюють приблизно 10 тис операцій. Програма забезпечить комфорт, підтримку й ресурси для сімей з госпіталізованими дітьми на території лікарні, щоб ніщо не відривало сім'ю від найважливішого — лікування власної дитини. У всьому світі існує 385 таких програм, в Україні вона стане першою.

У будинку сім’ї з важкохворими дітьми зможуть безкоштовно проживати в комфортабельних спальнях з окремими ванними кімнатами, користуватись кухнею, вітальнею, гральною кімнатою, бібліотекою та іншими зручностями. Вони зможуть тут мешкати стільки, скільки буде потрібним для одужання дитини, отримувати підтримку команди Фундації, волонтерів та інших батьків.

Фото надано пресслужбою McDonald's Україна

Як повідомлялося, в листопаді 2021 року був підписаний меморандум про взаєморозуміння для будівництва програми «Дім Рональда МакДональда» між благодійною організацією «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні», Міністерством економіки України, Міністерством охорони здоров’я України і Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» МОЗ України. 29 серпня 2023 року укладений договір про спільну діяльність між НДСЛ «Охматдит» та «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» та розпочався процес проєктування програми.

Програма реалізується завдяки вагомій підтримці міжнародних організацій, благодійників, меценатів, та компаній, зокрема, «МакДональдз» в Україні – засновника і постійного партнера Фундації, який підтримує програму фінансово і координує проєктування, отримання дозвільних документів і контроль будівництва.

«Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні» - благодійна неприбуткова організація, що створює та підтримує програми, які безпосередньо поліпшують здоров'я та добробут дітей і їхніх родин. Глобальна мережа складається з більш ніж 255 філій у 62 країнах і регіонах і існує з 1974 року. Є каталізатором розвитку сімейно орієнтованого підходу в лікуванні дітей через програми, освіту й доступ до якісної медицини. В Україні вже реалізовані Сімейні кімнати Рональда Макдональда, в 6 дитячих лікарнях батьки мають змогу бути поруч з дітьми під час лікування. Програма Дім Рональда МакДональда дозволить надати підтримку ще більшій кількості сімей з важкохворими дітьми.