Події

14:59 12.03.2025

Ворог атакував Покровськ і Мирноград: 3 людей загинуло, 2 поранено – Офіс генпрокурора

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Внаслідок ворожих атак на Покровськ та Мирноград (Донецька обл.) троє містян загинули, ще двох травмовано, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, зранку 12 березня 2025 року під приціл армії держави-агресора потрапив приватний сектор Покровська, де отримала осколкове поранення голови 50-річна жінка. Згодом ворог повторив атаку на місто. В епіцентрі ураження опинився чоловік, який дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

ЗС РФ також завдали удару по Мирнограду.

"Там загинув чоловік. Внаслідок ще одного обстрілу на території домоволодіння смертельно травмовано 62-річного місцевого жителя, а 61-річну жінка отримала забій спини", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Наразі встановлюється тип озброєння.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування атак окупантів на мирне населення.

Теги: #покровськ #мирноград #обстріли

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