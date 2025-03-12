Триває робота над дозволом видачі чоловікам за кордоном паспортів, у яких завершується термін, - Чернишов

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляє, що йде робота над дозволом видачі за кордоном усім чоловікам паспортів, у яких завершується термін дії документа.

"Я радий, що нам вдалося розблокувати це все (отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів - ІФ-У). Сьогодні з 80 тис. паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві.

Водночас він повідомив, що його мета - змінити постанову, яка обмежує видачу оформлення паспортів за кордоном для ряду інших категорій чоловіків.

"Надати можливість українським чоловікам, тим, для кого це потрібно: тим, у кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, в Чехії, він чоловік, у нього закінчується паспорт, він приходить в ДП «Документ», а йому кажуть: надай військові документи… І він опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні… Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку", - додав він.

Чернишов підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків.

"Що ми виграємо? Нічого не виграємо", - додав він.

Як повідомлялося, питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном, урегульовано: громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», отримали можливість з 17 лютого починати отримувати виготовлені паспорти.