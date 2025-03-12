Правоохоронці затримали топпосадовців Київзеленбуду, які планували отримати 25 млн грн "відкатів"

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на чолі з його керівниками, повідомила Національна поліція України.

"Організували оборудку генеральний директор та його перший заступник. Вони обирали спільників, лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Зазначається, що з-поміж своїх підлеглих посадовці підібрали спільників, які виконували функцію так званих менеджерів: зустрічались з підприємцями, вели з ними перемовини, отримували та акумулювали "відкати", за вказівкою організаторів розподіляли їх між членами злочинної організації.

Ще один учасник - заступник начальника управління капітальних вкладень – відповідав за підписання офіційних документів. За підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також не створення штучних перешкод для їх подальшої участі у тендерах підрядні організації сплачували 15% "відкату" від загальної суми перерахованих коштів. Тих, хто відмовлявся грати за правилами, просто не допускали до публічних закупівель.

"Усі учасниками злочинної організації дотримувались заходів конспірації – використовували "шифри" при обговоренні, уникали спільних зустрічей, а зустрічі з представниками підрядників проводили в людних та громадських місцях", - йдеться у повідомленні.

Упродовж лютого цього року правоохоронці задокументували 15 фактів злочинної діяльності фігурантів: 5 - одержання від підрядників хабарів на понад 3 млн грн, 10 – вимогу щодо виплати визначених відсотків. Загальна сума, яку члени злочинної організації планували отримати за договорами 2024 року, сягала 25 млн грн..

Правоохоронці затримали у процесуальному порядку трьох посадовців - генерального директора КО "Київзеленбуд", його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях КО "Київзеленбуд" та підрядників вилучили 3,2 млн грн, отриманих як неправомірна вигода, а також грошей у різній валюті на загальну суму майже 1 млн грн. Крім того, документацію, нотатки із записами, флешнакопичувачі, авто тощо.

Затриманим оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 та 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3 та 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також підозру отримали керівники підрядних організацій, їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Усім посадовцям обрані запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави 51,4 млн грн для кожного. Щодо інших підозрюваних – вирішується питання. Максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям, до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проводяться заходи для встановлення інших членів злочинної організації та осіб, причетних до протиправної діяльності.