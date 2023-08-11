Події

11:48 11.08.2023

У службових приміщеннях "Київзеленбуду" відбуваються обшуки

1 хв читати
У службових приміщеннях "Київзеленбуду" відбуваються обшуки

Співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві проводять обшуки в службових приміщеннях комунального об'єднання "Київзеленбуд", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У службових приміщеннях "Київзеленбуду" відбуваються обшуки.... Обшуки проводять співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві", - йдеться в телеграм-каналі КМДА в п'ятницю.

"КО "Київзеленбуд" надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", - наголошується в повідомленні. 

Теги: #київзеленбуд #обшуки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 03.08.2023
Нардеп Дубінський вважає незаконними обшуки, проведені в нього ДБР та СБУ

Нардеп Дубінський вважає незаконними обшуки, проведені в нього ДБР та СБУ

11:23 03.08.2023
СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон

СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон

19:54 01.08.2023
У різних регіонах країни проходять 100 обшуків у справах про центри комплектації

У різних регіонах країни проходять 100 обшуків у справах про центри комплектації

11:52 28.07.2023
В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

16:58 21.07.2023
У "Київавтодорі" тривають обшуки

У "Київавтодорі" тривають обшуки

08:54 30.06.2023
У "Євросолідарності" називають обшуки у нардепа Алєксєєва "продовженням провокацій і тиску" на представників політсили

У "Євросолідарності" називають обшуки у нардепа Алєксєєва "продовженням провокацій і тиску" на представників політсили

18:02 23.06.2023
Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

16:15 30.05.2023
Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

20:42 12.04.2023
СБУ провела обшуки в офісі Enwell Energy в Полтавській області

СБУ провела обшуки в офісі Enwell Energy в Полтавській області

16:21 05.04.2023
НАБУ проводить обшуки в керівництва апарату та в департаменті агропромислового розвитку Харківської ОВА

НАБУ проводить обшуки в керівництва апарату та в департаменті агропромислового розвитку Харківської ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

У Київській області працює ППО - ОВА

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припиняє доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври

ОСТАННЄ

Через обстріли РФ і грозовий шторм залишаються без світла понад 500 населених пунктів

Окрім Оболонського, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі Києва, даних про постраждалих немає - КМВА

На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

Директора приватного підприємства викрито на постачанні неякісного одягу для ЗСУ

У Бериславі поранено двох поліцейських унаслідок атаки дронами

Суд зобов'язав монастир УПЦ (МП) повернути заповіднику майно Нижньої лаври - Мінкультури

У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

На Херсонщині внаслідок обстрілу поранено трьох людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА