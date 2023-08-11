Співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві проводять обшуки в службових приміщеннях комунального об'єднання "Київзеленбуд", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У службових приміщеннях "Київзеленбуду" відбуваються обшуки.... Обшуки проводять співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві", - йдеться в телеграм-каналі КМДА в п'ятницю.

"КО "Київзеленбуд" надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", - наголошується в повідомленні.