Заступника начальника управління "Київзеленбуду" затримано на отриманні 1,75 млн грн "відкату"

Столичні правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів із міського бюджету Києва, їх подальшого "відмивання" і надання й одержання неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у середу.

"У схемі задіяні посадовці комунального підприємства Київської міської державної адміністрації, керівники та представники комерційних структур, а також співробітники правоохоронних органів. Вони налагодили систему збору із підприємців "відкатів" з коштів, сплачених міським бюджетом за виконання робіт та послуг. Частину сум, отриманих від міста за підряди, суб‘єкти господарювання переводили у готівку і "повертали" столичним посадовцям", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що керівника одного з комунальних підприємств КМДА затримано під час отримання 1,75 млн грн "відкату". Також затримано правоохоронця, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.

"Тривають слідчі дії, спрямовані на збір доказів, виявлення і вилучення неправомірно отриманих коштів та встановлення усіх причетних до вчинення цих злочинів", - наголошують у ОГП.

Там також закликають усіх підприємців, які стали жертвами здирства, повідомити правоохоронні органи про такі злочини.

Пізніше у Державному бюро розслідувань уточнили, що затриманим виявився заступник начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання "Київзеленбуд".

"Посадові особи КО "Київзеленбуд", використовуючи своє службове становище, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог у тендерних торгах залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від останніх грошову винагороду в розмірі певної частини від сум тендерів", - наголошують у ДБР.

Там додають, що раніше, у жовтні 2021 року, представник КО "Київзеленбуд" уже одержав першу частину неправомірної вигоди на суму 2 047 500 грн, що також задокументовано.

"Вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам. Вже проведено низку обшуків у інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено велику кількість готівки, документів, технічних засобів зв’язку тощо, що містять докази злочинної діяльності", - резюмують у ДБР.

У КО "Київзеленбуд" пізніше заявили, що слідчі дії на території підприємства було проведено незаконно.

"У ніч на 12 січня 2022 року співробітниками ДБР проведено обшук у приміщенні КО "Київзеленбуд" у кримінальному провадженні 2020 року щодо дій підрядних організацій та їх взаємодії з субпідрядними підприємствами. При цьому обшук проведено з порушеннями вимог КПК у нічний час без ухвали слідчого судді та стосувався документації, вилученої правоохоронними органами у минулому та позаминулому роках", - наводить повідомлення "Київзеленбуду" пресслужба Київської міської державної адміністрації.

На підприємстві також повідомили, що співробітник "Київзеленбуду", якого затримали правоохоронці, вже два тижні перебуває в офіційній відпустці.