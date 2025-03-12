В Одесі внаслідок російського удару по порту ввечері загинули четверо громадян Сирії

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Четверо громадян Сирії загинули і двое людей отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по порту в Одесі у вівторок ввечері, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Балістичною ракетою пошкоджено судно “MJ PINA” під прапором Барбадос. На жаль, загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога", - написав Кулеба в Телеграм.

За його словами, у момент удару це цивільне судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також внаслідок удару пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

"Росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", - додав Кулеба.

Про удар і загибель 4-х моряків, а також поранення працівника лоцманської компанії у вівторок увечері повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) у Facebook, але пізніше прибрала допис. Громадянство жертв удару не повідомлялося.