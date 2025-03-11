Події

23:31 11.03.2025

Війська РФ зайшли у Суджу і намагаються закріпитися на сході міста – DeepState

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Російські війська зайшли у східну частину міста Суджа Курської області і закріплюються там, повідомляється у телеграм-каналі аналітичного проєкту DeepState у вівторок ввечері.

"Противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/21450

Теги: #війна #курська #ситуація

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