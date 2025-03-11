Війська РФ зайшли у Суджу і намагаються закріпитися на сході міста – DeepState

Російські війська зайшли у східну частину міста Суджа Курської області і закріплюються там, повідомляється у телеграм-каналі аналітичного проєкту DeepState у вівторок ввечері.

"Противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/21450