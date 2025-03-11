Події

22:13 11.03.2025

Кір Стармер привітав "значний прорив" у мирних переговорах щодо України

1 хв читати
Кір Стармер привітав "значний прорив" у мирних переговорах щодо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав " прорив у відносинах між Києвом і Вашингтоном", повідомляє SkyNews у вівторок.

Україна погодилася на пропозицію про 30-денне припинення вогню, а США заявили, що відновлять військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом після мирних переговорів у Саудівській Аравії.

Вітаючи "чудовий прорив", прем'єр-міністр привітав Трампа і Зеленського і сказав, що це "важливий момент для миру в Україні".

"Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого і безпечного миру", - цитує прем'єр-міністра SkyNews.

У суботу Стармер проведе віртуальні переговори з потенційними членами миротворчої коаліції.

 

Теги: #переговори #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 11.03.2025
Стефанчук: Україна та США підтвердили спільне прагнення до миру

Стефанчук: Україна та США підтвердили спільне прагнення до миру

22:37 11.03.2025
Паліса: маю підтвердження, що військова допомога від США відновлена

Паліса: маю підтвердження, що військова допомога від США відновлена

22:28 11.03.2025
Волтц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги Україні в галузі безпеки

Волтц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги Україні в галузі безпеки

22:27 11.03.2025
Генсек НАТО відвідає США 12-14 березня

Генсек НАТО відвідає США 12-14 березня

22:22 11.03.2025
Макрон привітав прогрес у переговорах між США та Україною

Макрон привітав прогрес у переговорах між США та Україною

21:40 11.03.2025
Президент Європейської Ради, прем’єр Польщі та посол ЄС в Україні вітають результати переговорів в Джидді

Президент Європейської Ради, прем’єр Польщі та посол ЄС в Україні вітають результати переговорів в Джидді

20:37 11.03.2025
Рубіо: Україна зробила позитивний крок, сподіваємося, що росіяни зроблять крок навзаєм

Рубіо: Україна зробила позитивний крок, сподіваємося, що росіяни зроблять крок навзаєм

20:19 11.03.2025
Делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру - заява

Делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру - заява

19:16 11.03.2025
Після зіткнення суден біля берегів Британії затримано чоловіка за підозрою в ненавмисному вбивстві

Після зіткнення суден біля берегів Британії затримано чоловіка за підозрою в ненавмисному вбивстві

19:11 11.03.2025
Речниця Держдепу США про зустріч у Джидді: Ми дуже оптимістично налаштовані

Речниця Держдепу США про зустріч у Джидді: Ми дуже оптимістично налаштовані

ВАЖЛИВЕ

Президент Європейської Ради, прем’єр Польщі та посол ЄС в Україні вітають результати переговорів в Джидді

Макрон закликав начальників генштабів більше 30 країн перейти до планування гарантій безпеки для України

Трамп сподівається, що США зустрінуться з делегацією РФ пізніше 11 чи 12 березня

Рубіо: Сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів

Фон дер Ляєн: Ми вітаємо новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включно з пропозицією про угоду щодо припинення вогню

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 244 ворожі атаки - Генштаб

Начальника військової служби правопорядку в Запоріжжі затримали на хабарі

Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА – ОВА

РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

Макрон закликав начальників генштабів більше 30 країн перейти до планування гарантій безпеки для України

Трамп сподівається, що США зустрінуться з делегацією РФ пізніше 11 чи 12 березня

Рубіо: Сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів

Фон дер Ляєн: Ми вітаємо новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включно з пропозицією про угоду щодо припинення вогню

Президент Європейської ради Кошту вітає результати переговорів України та США: зараз м’яч на боці РФ

Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА