Кір Стармер привітав "значний прорив" у мирних переговорах щодо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав " прорив у відносинах між Києвом і Вашингтоном", повідомляє SkyNews у вівторок.

Україна погодилася на пропозицію про 30-денне припинення вогню, а США заявили, що відновлять військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом після мирних переговорів у Саудівській Аравії.

Вітаючи "чудовий прорив", прем'єр-міністр привітав Трампа і Зеленського і сказав, що це "важливий момент для миру в Україні".

"Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого і безпечного миру", - цитує прем'єр-міністра SkyNews.

У суботу Стармер проведе віртуальні переговори з потенційними членами миротворчої коаліції.