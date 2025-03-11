Делегації України та США представлять спільну заяву за змістом переговорів – ЗМІ
Українська та американська делегації, які проводять перемовини в Джидді (Саудівська Аравія), представлять спільну заяву зі змістом переговорів, пише у вівторок ввечері Financial Times.
"США та Україна представлять спільну заяву, в якій буде переказ змісту переговорів у Саудівській Аравії", - дописує видання.
Як повідомлялось, українська та американська делегації, які проводять перемовини в Джидді (Саудівська Аравія), під час першого раунду вже обговорили угоду про рідкісноземельні копалини, а також пропозицію України щодо режиму тиші на морі та в небі.