Події

19:21 11.03.2025

Делегації України та США представлять спільну заяву за змістом переговорів – ЗМІ

1 хв читати
Делегації України та США представлять спільну заяву за змістом переговорів – ЗМІ

Українська та американська делегації, які проводять перемовини в Джидді (Саудівська Аравія), представлять спільну заяву зі змістом переговорів, пише у вівторок ввечері Financial Times.

"США та Україна представлять спільну заяву, в якій буде переказ змісту переговорів у Саудівській Аравії", - дописує видання.

Як повідомлялось, українська та американська делегації, які проводять перемовини в Джидді (Саудівська Аравія), під час першого раунду вже обговорили угоду про рідкісноземельні копалини, а також пропозицію України щодо режиму тиші на морі та в небі.

 

Теги: #перемовини #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 11.03.2025
Речниця Держдепу США про зустріч у Джидді: Ми дуже оптимістично налаштовані

Речниця Держдепу США про зустріч у Джидді: Ми дуже оптимістично налаштовані

18:57 11.03.2025
Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи" в Україні – речниця МЗС

Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи" в Україні – речниця МЗС

17:29 11.03.2025
Делегації України та США вже обговорили частковий режим тиші й угоду про копалини, почався другий раунд – ЗМІ

Делегації України та США вже обговорили частковий режим тиші й угоду про копалини, почався другий раунд – ЗМІ

16:15 11.03.2025
Переговори в Саудівській Аравії можуть покращити відносини між Україною та США - Мережко

Переговори в Саудівській Аравії можуть покращити відносини між Україною та США - Мережко

15:34 11.03.2025
Єрмак про переговори у Джидді: робота триває

Єрмак про переговори у Джидді: робота триває

20:46 08.03.2025
Єрмак обговорив мирний план з британським радником з нацбезпеки Пауеллом у Києві

Єрмак обговорив мирний план з британським радником з нацбезпеки Пауеллом у Києві

20:52 06.03.2025
Сенатор США Грем: Путін поводиться зухвало, Трамп введе додаткові санкції, якщо РФ не сяде за стіл переговорів

Сенатор США Грем: Путін поводиться зухвало, Трамп введе додаткові санкції, якщо РФ не сяде за стіл переговорів

20:38 06.03.2025
Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

19:25 06.03.2025
Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

Делегації з США та України зустрінуться в Ер-Ріяді у вівторок

09:04 04.03.2025
Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

Зеленський зрештою погодиться на перемовини, переконаний Венс

ВАЖЛИВЕ

В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 6 людей, ще 7 поранено - ОВА

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

Від початку доби було 202 боєзіткнень, ворог найбільш активний на покровському, куп’янському напрямках та у Курській області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Києві попрощалися з добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом

Після зіткнення суден біля берегів Британії затримано чоловіка за підозрою в ненавмисному вбивстві

В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух

Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну, виробники вимагають послаблення обмежень – ЗМІ

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 6 людей, ще 7 поранено - ОВА

У Латвії затримали естонця та українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ – ЗМІ

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

Кличко: Бригада "Рубіж" отримала чергову партію допомоги від киян – 400 FPV-дронів

Трамп подвоїв мита на сталь та алюміній з Канади після введення Онтаріо 25% мита на експорт е/е до США

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА