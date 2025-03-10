Заброньованим медійникам листи сприяння не потрібні, вони продовжують виїжджати за кордон за наказами на відрядження - Мінкультури

Для заброньованих представників медіа листи сприяння не потрібні, вони продовжують виїжджати за кордон за наказами на відрядження, повідомила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

"Зміни не стосуються тих, хто заброньований. Вони продовжують виїжджати за наказами на відрядження", - сказала Григоренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи не виникатиме після внесених змін юридичної колізії, коли Держприкордонслужба буде вимагати листи сприяння Мінкультури від усіх медійників, у тому числі заброньованих.

У свою чергу, на запитання, чи є можливість у представників ЗМІ, які не є стратегічними, виїжджати за кордон, заступниця міністра зазначила, що вони можуть звертатись за листами сприяння, якщо організація офіційно зареєстрована як медіа і є в переліку на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"Звертатись з документами потрібно за адресою реєстрації медіа (юридичної особи) до відповідної обласної адміністрації.

Як повідомлялося, 4 березня Кабінет міністрів узаконив листи сприяння перетину кордону Міністерства культури і стратегічних комунікацій до Державної прикордонної служби, і таким чином врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митців та працівників медіа. Зокрема, унормовано, що подача документів до Мінкультури мінімум за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетину кордону. Серед важливих нововведень також те, що для юридичних осіб буде важливо мати статус критичності, а фізичні особи-підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони три роки, на момент подачі заявки, були зареєстровані і провадили діяльність.