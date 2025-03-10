10 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1111 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1111 RUSSIAN AGRESSION

10 березня в Україні відзначають День Державного гімну України, День пам’яті Тараса Шевченка.

Також сьогодні Міжнародний день жінок-суддів, День Співдружності націй, Міжнародний день перуки.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Кодрата, Кипріяна та інших; Початок другої седмиці Великого посту - другий тиждень постування.

День пам’яті Тараса Шевченка

Щорічно 9 та 10 березня, відповідно до дня народження і смерті, увесь світ, а особливо Україна, вшановує пам’ять Тараса Григоровича Шевченка – класика української літератури.

День Співдружності націй

Другого понеділка березня 56 країн відзначають День Співдружності націй.

День Співдружності є святом Співдружності націй, політичного об’єднання 56 держав-членів, більшість з яких є колишніми територіями Британської імперії. Цей день відзначається низкою заходів, промов та культурних подій у країнах-членах, що підкреслюють спільні цінності та принципи, а також прагнення до спільного майбутнього, заснованого на сталості та мирі.

День Державного гімну України

Затверджено Кабінетом Міністрів України 7 грудня 2021 р.

День Державного гімну відзначається щороку 10 березня, оскільки саме цього дня у 1865 році він вперше прозвучав публічно з нагоди вшанування річниці смерті Тараса Шевченка.

Твір композитора Михайла Вербицього та поета Павла Чубинського "Ще не вмерла України…" став державним символом нашої країни. Дата відзначення Дня Державного гімну України обрана відповідно до події, коли вперше прозвучав цей твір на концерті, присвяченому Дню памяті Тараса Шевченка. Концерт відбувався у Перемишлі (Польща), а композиція на тому концерті звучала, як заключна.

Міжнародний день жінок-суддів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 274.

Цей день має на меті сприяти гендерній рівності та важливості представництва жінок у судовій системі.

Ця подія також відзначає внесок жінок-суддів та їхні зусилля у просуванні верховенства права та правосуддя в усьому світі. Міжнародна асоціація жінок-суддів (IAWJ) ініціювала цей день у 2009 році, щоб заохотити більше жінок продовжувати кар’єру в судовій системі та розв’язувати проблеми, з якими стикаються жінки-судді в багатьох країнах. Цей день наголошує на необхідності забезпечення рівних можливостей, навчання та підтримки для жінок-суддів.

Міжнародний день дивовижності

Міжнародний день дивовижності, що відзначається щороку 10 березня, - це дивне свято, яке заохочує кожного прийняти і відсвяткувати як власну дивовижність так і дивовижність інших людей. Цей день нагадує про те, що дивовижність живе в кожному з нас, і це шанс визнати чудові якості, які роблять кожну людину особливою.

Міжнародний день перуки

Міжнародний день перуки, що відзначається 10 березня, є подією з подвійним значенням, з одного боку, заохочує людей з усіх верств суспільства одягнути перуку і прийняти новий образ, хоча б на один день. Однак, це свято - не лише розвага і мода, пов'язані з перуками, але й платформа для підвищення обізнаності про рак і причини носіння перук.

Цього дня народилися:

490 років від дня відкриття Ґалапаґоських островів у Тихому океані (1535) іспанськими мореплавцями.

Ще цього дня:

1906 - У Британії відкрита лінія Бейкерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену;

1910 - У Китаї заборонено рабство;

1910 - Перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо";

1945 - Відбулося бомбардування Токіо, найкривавіший авіаналіт в історії воєн;

1959 - Початок Тибетського повстання місцевих мешканців проти китайської влади;

1976 - Полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання;

1990 - З'явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України;

1992 — Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

Церковне свято:

День пам'яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Діонісія, Анекта, Павла і Крискента та Василиси Коринфської.

Кодрат народився в III столітті, за часів гоніння на християн. Він рано залишився сиротою, виріс у пустелі. Там він зустрів християн і прийняв християнську віру. Пізніше Кодрат вивчив грамоту і лікарське мистецтво, але часто проводив час у пустелі зі своїми друзями і послідовниками - Кипріаном, Діонісієм, Анектом, Павлом, Крискентом та іншими.

За наказом правителя Декія, який заохочував гоніння християн, Кодрата і його друзів схопили і кинули в темницю. Їх змушували зректися віри, піддавали тортурам, але чоловіки залишалися непохитними. Тоді мучеників кинули на поталу звірам, але ті їх не чіпали. І тоді кати вирішили стратити чоловіків. Добровільно за ними йшли на муки і багато їхніх дружин, серед яких була і Василіса Коринфська.

Іменини: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Анастасія, Василиса, Галина.