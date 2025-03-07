Події

19:30 07.03.2025

Чиновники США кажуть, що допомога Україні в наступальних операціях скоротилася, але оборонна допомога продовжується

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Чиновники США кажуть, що допомога Україні в наступальних операціях скоротилася, але оборонна допомога продовжується

США все ще діляться з Україною розвідданими, які можуть допомогти її військам захищатися, але згорнули обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські війська, повідомляє CNN у п’ятницю з посиланням на двох чиновників оборони США.

За їх словами, США не хочуть, щоб їх сприймали як активну допомогу Україні в нанесенні удару по РФ, тому поставки військової допомоги були призупинені на початку цього тижня, заявили чиновники. Але США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе, додали вони.

При цьому, за їх словами, супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска Starlink, головна супутникова система, на яку українці покладаються для спілкування на полі бою, досі активний.

Раніше у п’ятницю президент США Дональд Трамп висловив розчарування Росією через те, що вона продовжує атакувати Україну, в той час як США працюють над посередництвом мирних переговорів між країнами, і пригрозив запровадити нові санкції, якщо вони не припиняться.

 

Теги: #допомога #сша

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