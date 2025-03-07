Події

13:59 07.03.2025

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

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Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано
Фото: ДСНС

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській атомній електростанції вдалося ліквідувати в п’ятницю, 7 березня, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

«14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління. Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити», - написала вона в Facebook в п'ятницю.

Як повідомляється, радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем. На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

«Тепер наше завдання - провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування», - зазначила Гринчук.

Теги: #чаес #ліквідація

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