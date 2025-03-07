Події

13:14 07.03.2025

СБУ затримала жительку Вінниці, яка готувала теракт біля Рівненського ТЦК

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Служба безпеки України запобігла новій спробі ФСБ РФ здійснити теракт в Україні: у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК.

В Телеграм-каналі в п'ятницю СБУ інформує, що фігурантка повинна була залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.

"Російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як "зайвого" свідка", - зазначається в повідомленні.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до локації спланованого теракту.

За інформацією української спецслужби, 42-річна жителька Вінниці потрапила до "уваги" ФСБ під час пошуку "швидких заробітків" на Телеграм-каналах.

"За вказівкою окупантів агентка прибула до Рівного, де спочатку провела дорозвідку поблизу міського ТЦК і "звітувала" про це своєму російському куратору. Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і доставити її до ТЦК. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли злочину та людським жертвам", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #тцк #рівненська #агент_рф

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