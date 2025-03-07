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09:57 07.03.2025

Маємо всю необхідну правову базу, щоби забезпечити діячів культури і медійників листами сприяння перетину кордону, - Точицький

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Маємо всю необхідну правову базу, щоби забезпечити діячів культури і медійників листами сприяння перетину кордону, - Точицький
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що на сьогодні відомство має всю необхідну правову базу, щоби в правовий і прозорий спосіб забезпечити військовозобов’язаних діячів культури і медійників листами сприяння перетину кордону.

"Станом на сьогодні ми маємо усю необхідну правову базу для того, щоби в абсолютно правовий, прозорий спосіб забезпечити діячів мистецтва і культури, а також медійників листом сприяння з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Це лише лист підтримки з боку міністра культури. Як і раніше, ухвалюється Державною прикордонною службою України", - сказав Точицький в ефірі національного телемарафону у четвер ввечері.

Як повідомлялося, 4 березня Кабінет міністрів узаконив листи сприяння перетину кордону Міністерства культури і стратегічних комунікацій до Державної прикордонної служби, і таким чином врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митців та працівників медіа. Зокрема, унормовано, що подача документів до Мінкультури мінімум за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетину кордону. Серед важливих нововведень також те, що для юридичних осіб буде важливо мати статус критичності, а фізичні особи-підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони три роки, на момент подачі заявки, були зареєстровані і провадили діяльність.

У кінці лютого, Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Держприкордослужби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.

Теги: #перетин #мінкультури #кордон #сприяння

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