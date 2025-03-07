Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

Російські війська за добу втратили майже 300 військових на покровському напрямку, але активізували зусилля на торецькому на курському, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на покровському напрямку українські військові знешкодили 286 окупантів, 138 з них - безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, чотири антени управління БпЛА, два мотоцикли, сім БпЛА, два генератори, п’ять терміналів супутникового зв'язку, також пошкоджено два танки, три автомобілі та бойову броньовану машину ворога.

Від початку цієї доби, на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Разом з тим на торецькому напрямку росіяни 32 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

На Курщині українські військові відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник від початку доби завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях українських військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02AuK5MAWrWSGMNcEZWMfEWJYFqitAyQyVmg2qhpDbZPRYrZxvHWfGn2DiGczjUsMkl