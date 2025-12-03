Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 201 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб