Інтерфакс-Україна
Події
08:46 03.12.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 201 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 02.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

07:14 02.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

08:07 01.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 71 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 71 од. спецтехніки - Генштаб

08:29 30.11.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

07:16 30.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців - Генштаб

08:44 29.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 311 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 311 бойових зіткнень

07:18 29.11.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 66 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 66 од. спецтехніки - Генштаб

07:34 28.11.2025
Окупанти за добу втратили 1 100 осіб та 48 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 100 осіб та 48 од. спецтехніки - Генштаб

08:13 27.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 213 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 213 бойових зіткнень

08:16 24.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

ОСТАННЄ

У ЄС погоджено законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з корупцією

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили за добу 901 ворожу ціль

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

3 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

Лев XIV вважає, що Італія могла б стати посередником у переговорах України, США й РФ і Ватикан

Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

Спецпредставник Путіна назвав його п'ятигодинну розмову з спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером продуктивною

Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА