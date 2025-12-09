Інтерфакс-Україна
Події
00:52 09.12.2025

На фронті більше 130 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

2 хв читати

З початку доби понеділка на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Російські загарбники завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3053 дронів-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно–слобожанському і курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіаційні бомби та здійснив понад сто обстрілів.

Ворог вісім разів атакував на південно–слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, одне боєзіткнення триває.

На куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки й Піщаного.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На костянтинівському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 84 окупанти, з яких 48 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 12 безпілотних літальних апаратів, також уражено дві артилерійські системи та 15 укриттів для особового складу противника", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На оріхівському напрямку від початку доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QjBNLSDfWqofgn2wyYWCr1mrP66Yg6ox2bAzNkatCbRtEvzjkA7W2Hz5GybeqH9El

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 08.12.2025
Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

15:47 08.12.2025
Пожежа продовжується в Темрюцькому морпорту в РФ з 5 грудня після атаки дронів, знищено 70% резервуарів – Генштаб

Пожежа продовжується в Темрюцькому морпорту в РФ з 5 грудня після атаки дронів, знищено 70% резервуарів – Генштаб

08:47 08.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 164 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 164 бойових зіткнення

06:52 08.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців - Генштаб

00:12 07.12.2025
На фронті більше 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

04:31 04.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

02:26 04.12.2025
Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:07 03.12.2025
Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

12:19 02.12.2025
У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

19:36 01.12.2025
Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив Рютте, Кошту та фон дер Ляєн про результати перемовин зі США

Глави МЗС України та Бельгії обговорили військову допомогу Україні, зокрема заплановану передачу F-16

Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

Сибіга заявив про важливість європейської й трансатлантичної єдності заради тривалого миру

Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом

Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

Зеленський в Лондоні: Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом

Пожежу в складській будівлі в Харкові ліквідовано - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА