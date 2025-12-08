Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Станом на 16:00 по всій лінії фронту відмічені 82 бойових зіткнення, з них найбільша кількість відбувається на покровському (25) та костянтинівському (15) напрямках, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"На покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки", - повідомили у телеграм-каналі Генштабу.

На костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Повідомляється, що на олександрівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе, ще одне боєзіткнення триває

На гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На інших напрямках відмічені бойові дії меншої інтенсивності.