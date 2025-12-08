Інтерфакс-Україна
Події
16:31 08.12.2025

Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Станом на 16:00 по всій лінії фронту відмічені 82 бойових зіткнення, з них найбільша кількість відбувається на покровському (25) та костянтинівському (15) напрямках, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"На покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки", - повідомили у телеграм-каналі Генштабу.

На костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Повідомляється, що на олександрівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе, ще одне боєзіткнення триває

На гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На інших напрямках відмічені бойові дії меншої інтенсивності.

Теги: #зсу #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 08.12.2025
Пожежа продовжується в Темрюцькому морпорту в РФ з 5 грудня після атаки дронів, знищено 70% резервуарів – Генштаб

Пожежа продовжується в Темрюцькому морпорту в РФ з 5 грудня після атаки дронів, знищено 70% резервуарів – Генштаб

08:47 08.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 164 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 164 бойових зіткнення

06:52 08.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців - Генштаб

17:27 07.12.2025
Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

03:36 07.12.2025
У місії НАТО підняли український прапор з нагоди Дня ЗСУ

У місії НАТО підняли український прапор з нагоди Дня ЗСУ

14:25 06.12.2025
Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

12:05 06.12.2025
Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

11:56 06.12.2025
Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

11:09 06.12.2025
Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

09:34 06.12.2025
Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

ОСТАННЄ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

Омбудсман: Російські спецслужби хочуть розхитати ситуацію всередині України "мирними протестами"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА