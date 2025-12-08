Інтерфакс-Україна
08:47 08.12.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 164 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 164 бойових зіткнення
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 164 бойових зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32326

Теги: #війна #генштаб #ситуація

