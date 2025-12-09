Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 164 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Російські загарбники завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмі та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32405