Інтерфакс-Україна
Події
17:55 10.12.2025

Через російський удар у Херсоні поранені п’ятеро місцевих жителів

1 хв читати
Внаслідок ворожого удару по Херсонщині поранень зазнали п’ятеро цивільних, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 10 грудня 2025 року російська армія атакувала населені пункти області артилерійською зброєю та дронами різного типу. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано п’ятьох мирних жителів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

Всі постраждалі дістали поранень у Херсоні. Дві жінки та два чоловіки через артилерійські обстріли, які відбувалися протягом дня. Та ще один цивільний - від вибухівки, що окупанти скинули з БпЛА.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля лікарні, магазин та автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонська_область

