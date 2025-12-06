Інтерфакс-Україна
Події
08:26 06.12.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 184 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 суботи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 06.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 131 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 131 од. спецтехніки

13:37 05.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено морський порт в Темрюку Краснодарського краю та Сизранський НПЗ

Генштаб ЗСУ: Уражено морський порт в Темрюку Краснодарського краю та Сизранський НПЗ

08:06 05.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

07:22 05.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

08:10 04.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

16:50 03.12.2025
Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

08:46 03.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

08:46 02.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

08:29 30.11.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

08:44 29.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 311 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 311 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

ОСТАННЄ

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

ОВА: Росіяни минулої доби вбили двох цивільних на Донеччині, ще троє поранені

Київщина: Обстріл спричинив пожежі та руйнування залізничного вокзалу, депо, житлових та складських будівель

Росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру у Фастові: "Укрзалізниця" вносить зміни в приміські маршрути

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

ОВА: Четверо цивільних поранені внаслідок обстрілів 25 населених пунктів Запорізького району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА