Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 810 одиниць живої сили та 63 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, одну бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки

Повітряні удари коштували противнику знищених 4 крилатих ракет і 530 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32325