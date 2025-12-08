Інтерфакс-Україна
06:52 08.12.2025

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 810 одиниць живої сили та 63 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, одну бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки

Повітряні удари коштували противнику знищених 4 крилатих ракет і 530  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

22:39 07.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

07:07 06.12.2025
Польща підняла винищувачі через активність російської дальньої авіації

03:59 06.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

02:23 06.12.2025
Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

ОСТАННЄ

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів – МВА

Трамп вважає, що Росія згодна з його планом, а Зеленський з ним не ознайомився

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА в Охтирці зросла до семи – ОВА

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

Кількість загиблих у Куп'янську-Вузловому зросла до двох - Нацполіція

