Події

17:18 06.03.2025

Пісторіус запевнив, що Україна може покластися на Німеччину, і не бачить ознак готовності Путіна до миру

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Пісторіус запевнив, що Україна може покластися на Німеччину, і не бачить ознак готовності Путіна до миру

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив у продовженні підтримки України і закликав “шукати можливі рішення для всіх змін, що відбуваються на міжнародному рівні”.

“З чим би не зіткнулася Україна у 2025 році, Україна може покластися на Німеччину. Наше завдання зараз - шукати можливі рішення для всіх змін, що відбуваються на міжнародному рівні, і діяти з холодною головою. Ситуація серйозна і вимагає рішучих та виважених дій”, - сказав він на пресконференції за результатами переговорів із українським колегою Рустемом Умєровим в четвер в Берліні.

Пісторіус заявив, що Німеччина продовжить активно підтримувати Україну, щоб “вона могла залишатися на позиції сили і діяти з неї, особливо в цій складній ситуації”.

Водночас він наголосив, що зараз немає жодних ознак того, що Путін “насправді реалізує свою задекларовану готовність до миру на українській землі чи в українському повітрі будь-яким чином, принаймні через Дональда Трампа”.

Теги: #пісторіус #україна #підтримка

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