Події

16:52 06.03.2025

Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Ми вже працюємо над альтернативами

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Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Ми вже працюємо над альтернативами

Україна ще не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними з боку США, але вже працюємо над альтернативами, заявив український міністр оборони Рустем Умєров.

“Щодо розвідданих, ми ще не отримали детальної інформації про те, як вони будуть обмежені, але ми вже працюємо над альтернативами, в тому числі над тим, що в разі необхідності ми будемо запитувати їх і в Німеччині”, - сказав він на пресконференції за результатами переговорів із німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні в четвер.

Теги: #розвіддані #умєров

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