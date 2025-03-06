Умєров: Ми завжди ведемо консультації з європейськими партнерами щодо “повітряного щита”, поки що немає деталей

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Українська сторона завжди веде переговори з європейськими партнерами щодо “повітряного щита” для захисту України, однак поки що немає деталей, заявив український міністр оборони Рустем Умєров.

“Ми завжди проводимо консультації з європейськими партнерами щодо “повітряного щита”, поки що немає деталей, але ми будемо залучені, і моє завдання і мета - відвідати європейських партнерів і мати певну ясність щодо пріоритетів на 2025 рік”, - сказав він на пресконференції за результатами переговорів із німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні в четвер.

Раніше The Guardian писало, що у Європі знову розглядають план Sky Shield ("небесний щит") - він передбачає розгортання військово-повітряних сил союзників у складі 120 винищувачів, які захищатимуть український повітряний простір.

"Небесний щит" стане очолюваною Європою зоною захисту повітряного простору, яка діятиме окремо від НАТО, щоб зупинити атаки російських крилатих ракет і безпілотників на міста та об'єкти інфраструктури, що потенційно може стати частиною "перемир'я в небі", запропонованого президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомлені.

Він охоплюватиме три діючі українські атомні електростанції, міста Одесу та Львів, але не лінію фронту чи схід країни

"Ризик для пілотів "Небесного щита" низький, оскільки з початку 2022 року Москва не наважується перекидати свої бойові літаки за межі існуючої лінії фронту. Фактичне розмежування з російськими літаками становитиме понад 200 км", - стверджують прихильники програми, зокрема Філіп Брідлав, сер Річард Ширрефф, Александр Кваснєвський, Габріеліус Ландсбергіс.