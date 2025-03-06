6 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1107 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1107 RUSSIAN AGRESSION

6 березня в Україні відзначають присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову (2022). Відповідно до Указу Президента України від 06.03.2022 р. № 111/2022.

6 березня 1939 року, на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

2003 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України".

Також сьогодні Всесвітній день книги, Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою.

Православна церква вшановує пам'ять святих 42 мучеників Аморійських.

Всесвітній день книги

Всесвітній день книги - глобальне свято читання та літератури. Хоча міжнародний Всесвітній день книги відзначається 23 квітня, деякі країни обрали інші дати для святкування цієї події. Наприклад, Велика Британія та Ірландія святкують Всесвітній день книги в перший четвер березня, щоб уникнути зіткнення з Великодніми святами та іншими подіями. Незалежно від дати, суть святкування залишається незмінною: об'єднати людей спільною любов'ю до читання.

Європейський день праведників

Європейський день праведників – щорічна подія, яка відзначається 6 березня, щоб вшанувати тих людей, які продемонстрували виняткову мужність і відданість у захисті прав людини та сприянні свободі та справедливості.

Ця подія була заснована Європейським парламентом у 2012 році, щоб вшанувати героїзм людей, які ризикували своїм життям, щоб врятувати інших під час деяких із найтемніших періодів історії людства, включно з Голокостом, геноцидом та етнічними чистками.

Відзначення цього дня має надихати майбутні покоління протистояти несправедливості та гнобленню та пропагувати такі цінності, як толерантність, солідарність і людська гідність.

Всесвітній день боротьби з лімфедемою

Всесвітній день боротьби з лімфедемою – це щорічна подія, яка проводиться 6 березня з метою підвищення обізнаності про лімфедему.

Лімфедема — це хронічний стан, який виникає, коли лімфатична система пошкоджена або заблокована, що призводить до набряків у різних частинах тіла. Лімфатична система відіграє вирішальну роль у підтримці імунної системи організму, відводячи рідину та продукти життєдіяльності з тканин, але коли ця система порушується, це може призвести до ряду симптомів, таких як дискомфорт, біль і труднощі під час руху.

Цього дня народилися:

550 років від дня народження Мікеланджело Буонарроті (1475−1564), італійського скульптора, архітектора, інженера, художника, поета;

160 років від дня народження Григорія Івановича Грушевського (1865–бл. 1922), українського письменника, драматурга, фольклориста, педагога, громадського діяча; за іншими даними помер бл. 1933 р.;

120 років від дня народження Ярослава Затлоукала (1905−1958), чеського поета, критика, редактора;

100 років від дня народження Валерія Павловича Ламаха (1925−1978), українського графіка, живописця, майстра настінного розпису;

90 років від дня народження Богдана Рубчака (1935–2018), українського поета, есеїста, перекладача, літературознавця (США).

Ще цього дня:

1902 - Засновано футбольний клуб "Реал Мадрид";

1913 - Уперше в пресі згадане слово "джаз";

1918 - Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі;

1933 - Новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупинив усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи у розпал Великої депресії;

1964 - Боксер Кассіус Клей прийняв іслам і став Мухаммедом Алі;

1991 - Засновано Національний олімпійський комітет України;

1992 - Почався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

Церковне свято:

6 березня за новим стилем згадують 42 святих мучеників в Аммореї - Костянтина, Аетія, Феодора, Феофіла, Калліста, Меліссена, Васоя та інших.

У IX столітті, під час війни між грецьким імператором Феофілом і сарацинами, місто Амморею (Галатія) обложили останнім. Воно впало через зраду воєначальника, а 42 воїни, які захищали Амморею, потрапили в полон і були відправлені до Сирії.

Сім років воїни провели в полоні - весь цей час їх переконували відмовитися від християнської віри та прийняти мусульманство. Але вони витримали всі тортури і відкинули пропозиції. Мучителі засудили воїнів до страти, усі загинули за віру.

Іменини: Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Олена.