Макрон: Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від “крихкого припинення вогню” в Україні і наголосив, що більше не можна вірити Росії на слово.

“Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе. І це в наших інтересах, і в інтересах безпеки європейського континенту. Ось чому ми працюємо з нашими британськими та німецькими друзями і деякими іншими європейськими країнами”, - сказав він у зверненні до французів, що транслювалося у соцмережі Х.

Макрон нагадав про зустріч у Парижі та Лондоні кілька днів тому, щоб консолідувати зобов'язання, які необхідні для України. Французький лідер наголосив, що після підписання угоди про мир “ми повинні підготувати Україну до того, щоб вона не зазнала повторного вторгнення з боку Росії”.

“Це, безсумнівно, передбачає довгострокову підтримку української армії. Це також може включати розгортання європейських сил. Ці сили не підуть у бій сьогодні. Вони не підуть воювати на лінію фронту. Навпаки, вони будуть там після підписання миру, щоб забезпечити його повне дотримання”, - заявив Макрон.