Кабмін перенаправив 150 млн грн від Мінекономіки до Міннац'єдності

Кабінет міністрів перенаправив 150 млн грн від Міністерства економіки до Міністерства національної єдності України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 млн. 28,7 тис. грн передано Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму.