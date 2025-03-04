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17:43 04.03.2025

Кабмін перенаправив 150 млн грн від Мінекономіки до Міннац'єдності

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Кабмін перенаправив 150 млн грн від Мінекономіки до Міннац'єдності

Кабінет міністрів перенаправив 150 млн грн від Міністерства економіки до Міністерства національної єдності України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 млн. 28,7 тис. грн передано Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму.

Теги: #кабмін #мінекономіки #міннацєдності

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