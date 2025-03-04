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14:13 04.03.2025

Сили оборони завдали удару по низці нафтогазових об'єктів РФ – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали удару по низці нафтогазових об'єктів РФ – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/21659

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони в ніч на вівторок уразили Сизранський НПЗ у Самарській області, Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів та нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів у Ростовській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч проти 4 березня підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали DeepStrike по Сизранському нафтопереробному заводу. Він розташований за 800 км від українського кордону у Самарській області та належить "Роснєфті", - повідомляють СБС.

Зазначається, що продукція НПЗ, який здатний переробляти 8,9 млн тонн нафти на рік, постачається у тому числі для армії РФ. Однак через регулярні удари фактичний обсяг переробки нафти на НПЗ у 2024 році був значно нижчим і становив близько 4,3 млн тонн. "Востаннє завод зупиняв свою роботу після атаки в ніч на 19 лютого", - додали в СБС.

"Також оператори СБС спрямували ударні дрони по Сохранівському лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів у Ростовській області. Воно займається транспортуванням природного газу. Інший об’єкт у регіоні, який палав цієї ночі – нафтоперекачувальна станція "915 км", що розташована неподалік селища Чертково", - зазначили в СБС.

Як повідомляють, представники місцевої влади заявили про пожежу на території складу промислового об’єкта в Сохранівці та влучення у нафтопровід із подальшим займанням.

Також повідомляється, що в Ровеньках на тимчасово окупованих територіях Луганської області, вогневого ураження завдано по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів, нафтопродукти з якої постачаються для потреб армії РФ.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.

Теги: #сили_оборони #генштаб #самарська_область #нпз

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