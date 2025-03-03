Події

16:25 03.03.2025

Міненерго достовірно невідомо, хто з МАГАТЕ опинився на ЗАЕС після непогодженої з Україною ротації

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Міненерго достовірно невідомо, хто з МАГАТЕ опинився на ЗАЕС після непогодженої з Україною ротації

Міністерство енергетики України внаслідок неузгодженої з українською владою ротації місії Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Запорізьку АЕС не має достовірної інформації про перелік представлених там експертів і вважає таку ситуацію неприйнятною.

"Україна вчергове підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися у цілковитій відповідності з міжнародним правом та виключно за маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України", – йдеться в офіційному листі міністра енергетики Германа Галущенко до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, про який повідомляється на сайті Міненерго в понеділок.

Згідно з повідомленням, очільник Міненерго у листі закликав керівництво МАГАТЕ негайно вжити заходів для виправлення цієї ситуації та забезпечити відповідність його майбутньої діяльності міжнародному праву, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН та фундаментальним принципам мандата агентства.

У листі наголошується, що Росія свідомо створювала штучні перешкоди для належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних експертів на майданчику ЗАЕС понад 80 днів під безпрецедентним тиском у зоні високих військових ризиків.

Як повідомлялося, на прес-конференції в МАГАТЕ в понеділок, 3 березня, його очільник Рафаель Гроссі пояснив проведення ротації місії МАГАТЕ поза підконтрольною Україні територією винятково турботою про життя експертів.

"Єдине, що спонукало нас до такої незвичайної ротації, це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за цим стоїть лише захист життя експертів, більше нічого немає", – сказав він. Гроссі також зазначив, що обговорював питання ротації у такий спосіб з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, тому, за його словами, "це неправда, що ми робили це в односторонньому порядку".

Напередодні Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу, зазначивши на сайті відомства у неділю, 1 березня, що ротація цих співробітників на Запорізькій АЕС пройшла вперше без погодження з Україною.

Теги: #запорізька_аес #магате #міненерго

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