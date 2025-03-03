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11:17 03.03.2025

Керівник Кабінету Дуди: Ми знаємо, що Путін обманює, це потрібно спокійно пояснити і продемонструвати

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Керівник Кабінету Дуди: Ми знаємо, що Путін обманює, це потрібно спокійно пояснити і продемонструвати

Американському суспільству потрібно "спокійно пояснити і продемонструвати", що "Путін обманює", заявив керівник Кабінету президента Республіки Польща Анджея Дуди Мартін Мастарелек.

"Вишколений агент КДБ (Путін – ІФ-У) поводиться в цій ситуації надзвичайно розумно. Він зник, не говорить і робить вигляд, що саме він хоче миру", - сказав Мастарелек в інтерв'ю телеканалу TVN24.

"В американському публічному просторі починає складатися враження, що саме президент України не хоче миру. Ми знаємо, що Путін обманює. Це потрібно спокійно пояснити і продемонструвати ", - вважає він.

Теги: #польща #путін

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