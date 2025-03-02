Волтц: Нам потрібен лідер в Україні, який зможе домовитися з нами і з Росією

США потрібне таке керівництво України, щоб змогло домовитися з ними і з РФ про завершення війни на умовах поступок територіями, заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волтц.

"Нам потрібен лідер, який зможе домовитися з нами, зрештою домовитися з Росією та покласти край війні", - сказав Волтц в ефірі CNN у неділю, відповідаючи на запитання ведучої, чи хоче, на його думку, президент США Дональд Трамп, щоб президент України Володимир Зеленський пішов у відставку.

"А якщо стане очевидним, що президент Зеленський з особистих мотивів чи політичних мотивів упереджений до припинення бойових дій в своїй країні, тоді я думаю що у нас насправді є проблема", - додав він.

Також радник президента США з нацбезпеки заявив, що, на його думку, війна між Україною та РФ має завершитись територіальними поступками і про це була досягнута домовленість з російською стороною у Саудівській Аравії.

"Я кажу, що цю війну потрібно закінчити, і це призведе до поступок територіями, це призведе до поступок Росії гарантіями безпеки, це призведе до того, що всі сторони сідуть за стіл переговорів, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб просувати ці переговори вперед. У нас була домовленість в Ер-Ріяді з росіянами, ми працюємо над тим, щоб мати справу, ми думали домовитися з українцями, а потім об’єднаємо всі сторони. Це може зробити тільки президент Трамп", - сказав Волтц.

Як повідомлялося, Зеленський і українська делегація у п'ятницю залишили Білий Дім без будь-яких коментарів для преси після того як в Овальному кабінеті під час спілкування с журналістами сталася суперечка з американським президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джейсом Девідом Венсом. У свою чергу, Трамп за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США.

Зеленського підтримали європейські лідери, заявивши, що Україна бореться за безпеку всієї Європи з російським агресором.