Зеленьский достроково покинув Білий дім без будь-яких коментарів для преси

Президент України Володимир Зеленський і українська делегація залишили Білий Дім без будь-яких коментарів для преси після того як в Овальному кабінеті під час спілкування с журналістами сталася суперечка з американським президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венс Джей Ді Венсом.

В прямому етері "Національного телемарафону" продемонстрували кадри, як Зеленський виходить з приміщення і сідає до автомобіля, в якому прибув на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Ніяких коментарів пресі Зеленський не дав.

Під час зустрічі с журналістами в Овальному кабінет між Зеленським та Трампом і Венсом виникла гаряча суперечка, предметом якої стала, за твердженням самого Трампа, неповага українського президента до США. Зокрема, американський президент заявив, що Україна знаходиться не в тих обставинах, щоб говорити з позиції сили, та має висловлювати США вдячність.

Суперечка почалась з зауваження Венса про нестачу чоловіків в Україні. "Пане президенте, з усією повагою, я вважаю, що це неповага з вашого боку - приходити в Овальний кабінет і намагатися сперечатися про це перед американськими ЗМІ. Зараз ви ходите і примушуєте призовників йти на фронт, тому що у вас проблеми з кадрами. Ви повинні дякувати президенту”, - сказав Венс.

Президент Зеленський відповів Венсу, що тому треба приїхати в Україну і перевірити, що відбувається в Україні.

“Або ми робимо угоду, або ви виходите. Я розумію, що це буде тяжко. Ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду - будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність. А ви її не висловлюєте, і це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку”, - наголосив Трамп.

Трохи згодом за підсумками зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США.

“У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, що ніколи не можна було зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру за участю Америки, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах”, - написав Трамп у Truth Social.

Після цього надійшла інформація про скасування вечірню пресконференції президентів США та України.