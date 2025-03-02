2 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1103 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1103 RUSSIAN AGRESSION

2 березня відзначають Міжнародний день порятунку котів, День народження компакт-диска, Всесвітній день психічного здоров’я підлітків.

Початок Тижня єврейської книги.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського.

Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення

Щорічно у першу неділю березня відзначається Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Подію започаткував ЮНІСЕФ у 2009 році.

День народження компакт-диска

Щорічно 2 березня власний день народження святкує компакт-диск, бо саме цього дня у 1983 році у Великій Британії компанії Polygram, Philips й Sony продемонстрували світові перший компакт-диск з програвачем.

Всесвітній день психічного здоров’я підлітків

2 березня кожного року відзначається Всесвітній день психічного здоров’я підлітків – нове свято, яке з’явилось у 2020 році за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Цей день присвячений підвищенню обізнаності, зменшенню стигматизації та сприянню відкритим розмовам про ментальне здоровʼя молодих людей у всьому світі.

Міжнародний день порятунку котів

Присвячений допомозі покинутим і постраждалим котам, а також підтримці організацій та волонтерів, які займаються їхнім порятунком. Цей день – чудова нагода зробити добру справу й допомогти тим, хто потребує любові та турботи.

Цього дня народилися:

480 років від дня народження Томаса Бодлі (1545−1613), англійського вченого, дипломата, збирача стародавніх манускриптів, засновника бібліотеки Оксфордського університету, названої на його честь.

Ще цього дня:

1918 - В УНР ухвалено перший закон про громадянство України;

1918 - Війська УНР звільнили Київ від більшовиків;

1923 - У США вийшов друком перший номер журналу "Time" - 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.

1933 - Прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг"

1943 - Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова;

1949 - Закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1956 - Франція і Марокко домовились про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стала незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;

1972 - Із мису Канаверал стартував космічний апарат "Піонер-10", що першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;

1983 - З'явилися перші компакт-диски й CD-програвачі;

1993 - Засновано Академію медичних наук України.

Церковне свято:

День ушанування пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського, який народився в малоазійській Галатії у християнській родині і з дитинства був вихований у книжному повчанні. Теодот прибув на острів Кіпр, де проповідував християнську віру і навертав язичників до Христа. Під час правління імператора Лікінія, який переслідував християн, Теодота було ув'язнено за його віру. Він сам прийшов до намісника Савіна, щоб засвідчити свою віру в Христа. Теодота піддавали жорстоким тортурам, але він терпляче все зносив і продовжував проповідувати.

Після звільнення за правління імператора Константина Великого, Теодот ще два роки управляв Церквою в Киринеї і мирно відійшов до Господа близько 320 року.

Іменини: Лев, Володимир, Анна, Агапіт, Флавіан, Косма.