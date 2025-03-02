Події

04:32 02.03.2025

Міністр оборони Норвегії завірив ВМС США в підтримці після того як компанія Haltbakk відмовилася заправляти їх кораблі

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Норвезька паливна компанія Haltbakk Bunkers оголосила про рішення припинити постачання палива Військово-морським силам США, які базуються в Норвегії, після суперечок між президентами США і України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, але пізніше видалила повідомлення, натомість міністр оборони Норвегії Торе Сандвік запевнив США у продовженні співпраці.

"Величезна заслуга президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, незважаючи на те, що США влаштували підступне телешоу. Нас від цього нудило. Коротко і ясно. Як результат, ми вирішили негайно припинити постачання палива американським військам у Норвегії та їхнім кораблям, що заходять у норвезькі порти", – йшлося в повідомленні, опублікованому на сторінці Haltbakk Bunkers у Facebook у п'ятницю.

"Ніякого пального американцям! Ми закликаємо всіх норвежців та європейців наслідувати наш приклад. Слава Україні!" – додали в компанії.

Пізніше повідомлення було видалене, зараз останнє датоване 18 лютого.

Після цього Сандвік виступив з заявою, в якій повідомив про продовження підтримки Військово-морських сил (ВМС) США, які базуються в Норвегії.

"Ми бачили повідомлення, які викликають занепокоєння щодо підтримки кораблів ВМС США в Норвегії. Це не відповідає політиці норвезького уряду. Я можу підтвердити, що всю запитувану підтримку надано. США та Норвегія підтримують тісну та міцну співпрацю в галузі оборони. Американські сили продовжуватимуть отримувати необхідне постачання та підтримку від Норвегії", - йдеться в заяві Сандвіка, опублікованому Міністерством оборони Норвегії в соцмережі Х в ніч на неділю.

Як повідомлялося, Зеленський і українська делегація залишили Білий Дім без будь-яких коментарів для преси після того як в Овальному кабінеті під час спілкування с журналістами сталася суперечка з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Трамп за підсумками зустрічі в Овальному кабінеті заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США. Зеленського підтримали європейські лідери, заявивши, що Україна бореться за безпеку всієї Європи з російським агресором. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере також висловив підтримку України в її боротьби за справедливий мир; на його думку, не варто робити однозначний висновок з того, що сталось у Вашингтоні під час візиту української делегації.

Парламент Норвегії дав згоду витратити загалом 35 млрд норвезьких крон ($3,12 млрд) на військову і цивільну підтримку України у 2025 році.

Джерела:

https://www.facebook.com/haltbakkbunkers/posts/pfbid0X1g58EWL3htWkiLiBeGTCc3f6ec8V1ws1sx8MmRt7Kc3QLVm23Xse4Sk7LzMqTvil

https://x.com/Forsvarsdep

Теги: #конфлікт #сша #норвегія

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