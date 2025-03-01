Події

19:59 01.03.2025

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

1 хв читати
Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за організацію саміту, а також наголосив, що Україна щаслива, що має таких стратегічних партнерів.

"Я дуже радий, що Його Величність Король прийняв мою завтрашню зустріч, і вдячний, що ви організували такий великий саміт на завтра. І ми в Україні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів. Ми підписали з вами історичній документ (100-річна угода про партнерство – ІФ-У). Ми маємо такий документи тільки з Великою Британією. Тому ми щасливі, і ми розраховуємо на вашу підтримку", - сказав Зеленський на початку зустрічі зі Стармером.

У свою чергу, британський прем’єр запевнив президента України у свої непохитній підтримці, і виразив абсолютну рішучість "досягти того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме - тривалого миру, для України, заснованого на суверенітеті і безпеці для України, що так важливо для України, так важливо для Європи і так важливо для Сполученого Королівства".

 

 

 

Теги: #стармер #британія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 01.03.2025
Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

18:02 01.03.2025
Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

17:46 01.03.2025
Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

17:07 01.03.2025
Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

14:04 01.03.2025
Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

13:34 01.03.2025
Зеленський прибув до Великої Британії

Зеленський прибув до Великої Британії

11:40 01.03.2025
Зеленський зустрівся з українською громадою у США

Зеленський зустрівся з українською громадою у США

08:20 01.03.2025
Літак президента України летить у Лондон

Літак президента України летить у Лондон

04:23 01.03.2025
Рубіо: Зеленський має вибачитися після зустрічі в Білому домі

Рубіо: Зеленський має вибачитися після зустрічі в Білому домі

03:38 01.03.2025
Стармер очікує на Зеленського в Лондоні

Стармер очікує на Зеленського в Лондоні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Ворог атакував Нікопольщину майже два десятки разів, поранено чоловіка

У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

Міноборони України кодифікувало понад 100 нових зразків ОВТ у лютому

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

Норвегія має намір збільшити підтримку України

Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

Весна в Україні розпочинається з мокрим снігом та дощем

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА