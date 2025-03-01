Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за організацію саміту, а також наголосив, що Україна щаслива, що має таких стратегічних партнерів.

"Я дуже радий, що Його Величність Король прийняв мою завтрашню зустріч, і вдячний, що ви організували такий великий саміт на завтра. І ми в Україні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів. Ми підписали з вами історичній документ (100-річна угода про партнерство – ІФ-У). Ми маємо такий документи тільки з Великою Британією. Тому ми щасливі, і ми розраховуємо на вашу підтримку", - сказав Зеленський на початку зустрічі зі Стармером.

У свою чергу, британський прем’єр запевнив президента України у свої непохитній підтримці, і виразив абсолютну рішучість "досягти того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме - тривалого миру, для України, заснованого на суверенітеті і безпеці для України, що так важливо для України, так важливо для Європи і так важливо для Сполученого Королівства".