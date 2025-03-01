Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Keir Starmer) проведуть у суботу вдень зустріч у резиденції британського прем'єра, повідомляє The Guardian.

"Сер Кір Стармер і Володимир Зеленський зустрінуться на Даунінг-стріт, 10, у суботу в другій половині дня", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув з візитом до Сполученого королівства Великої Британії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе переговори із президентом України та головою Ради міністрів Італії Джорджіа Мелоні (Giorgia Meloni) на Даунінг-стріт у неділю перед самітом, спрямованим на забезпечення "тривалого і примусового" миру в Україні.